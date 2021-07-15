Эксперт о закупке российских тестов на COVID-19: или мы наполняем наш бюджет, или "кормим" РФ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Большинство тест-систем на COVID-19, которые используются в Украине, зарубежного и, в частности, российского производства. Но главный санитарный врач Игорь Кузин на днях сообщил, что в планах правительства - заменить их тестами на COVID-19 отечественного производства. Политический эксперт Андрей Смолий убежден, что Украина зря потеряла время, закупая российские тесты на COVID-19 вместо развития отечественного производства, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самый удобный инструмент для тестирования украинцев на COVID-19 перед массовыми мероприятиями и поездками

Цитата

"Я не могу понять, почему нельзя было наладить украинское производство за 1,5 года? Если сейчас это будет сделано, то это хоть и запоздалый, но, конечно, что правильный шаг. Однозначно, что производство в Украине - это и предоставление рабочих мест нашим гражданам, и довольно большие налоговые поступления. А если мы говорим, почему было потеряно 1,5 лет, то, наверное, здесь была коррупционная составляющая: создаются компании- "прокладки" и кто-то на этом очень хорошо зарабатывает", - рассказал Андрей Смолий.

Детали

Эксперт убежден, что повсеместное использование отечественных тестов необходимо для противодействия COVID-19.

"У нас есть профильные учреждения, которые, кстати, с самого начала предложили свои разработки и тестов, и свои разработки вакцины. Просто вопрос в том, что это никому не было нужно и никого не интересовало, потому что здесь была бы меньше коррупционная составляющая или ее не было вообще. Поэтому либо мы сейчас даем возможность нашим людям заработать средства нашему бюджету, или дальше будем кормить бюджет Российской Федерации или других стран, которые будут продавать нам тесты", - отметил Смолий.

Отметим, что именно украинские ученые разработали и запатентовали уникальный метод тестирования на COVID-19 - ИФА-тест на антиген коронавируса. Он обнаруживает болезнь за 7 дней до появления первых симптомов и стоит всего лишь 70 грн.

Ранее журналисты УНН посчитали, что использование этих отечественных тестов может сэкономить госбюджета менее 580 млн грн в год.