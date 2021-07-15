Парламент одобрил бюджетную декларацию на три года

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла постановление № 5765 о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. "За" парламентарии отдали 269 голосов, передает УНН.

Детали

Так, Верховная Рада приняла к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, одобренную постановлением Кабмина от 31 мая 2021 года № 548, и одобрила рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике.

Кабмину при подготовке проекта Бюджета-2022 и составлении Бюджетной декларации на 2023-2025 годы поручено проработать и принять меры по решению вопросов по увеличению доходов проекта госбюджета по сравнению с соответствующими показателями, предусмотренными в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, с учетом:

принятия мер по погашению налогового долга налогоплательщиков перед бюджетом, снижения уровня теневой экономики (включая разрушение схем минимизации налоговых обязательств, предотвращение и противодействие контрабанде, предотвращение незаконного возмещения налога на добавленную стоимость и отмывания средств через офшорные зоны);



состояния рассмотрения и принятия законопроектов, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений;



рассмотрения вместе с Национальным банком Украины возможности увеличения планового показателя средств, перечисляемых НБУ на 2022 год;



усиления государственного контроля за целевым использованием специальных разрешений на пользование недрами, прежде всего по добыче нефти, природного газа, газового конденсата, а также за полнотой и своевременностью поступления соответствующей рентной платы в государственный бюджет, обеспечив надлежащую систему мониторинга объемов добычи и взаимодействие между соответствующими государственными органами и т.д.

Дополнение

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

В одобренной правительством Бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, который, как ожидается, станет ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Источник: decentralization.gov.ua

Размер минимальной заработной платы предусмотрено с 1 января 2022 года - 6500 грн, с 1 октября 2022 года - 6700 грн; с 1 января 2023 года - 7176 грн; с 1 января 2024 года - 7665 грн.

Источник: decentralization.gov.ua