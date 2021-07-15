Снижение налоговой ставки для игорного бизнеса: Рада одобрила законопроект

КИЕВ. 15 июля. УНН. ВР приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей", сообщает УНН.

За принятие доработанного законопроекта в повторном первом чтении проголосовали 252 нардепа.

Детали

Законопроектом предлагается установить порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования также платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставкой налога.

Наряду с этим, проектом предусматривается, что крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. При налогообложении выигрышей в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.

Предлагается отменить необоснованное тройную плату за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат, зато не вводить нулевую ставку налога на доход. Предполагается, что уже уплаченные тройные платежи зачисляются организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.

Предлагается внедрение обезличенной отчетности для налоговых агентов путем отражения общей суммы начисленных (выплаченных) в отчетном налоговом периоде доходов в виде выигрышей (призов) и общей суммы удержанного с них налога (с разбивкой по месяцам). Также поручено Национальному банку Украины пересмотреть для наземных казино предельные суммы расчетов наличными с физическими лицами.