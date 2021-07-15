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Песков о статье Путина: Кремль не ставит под сомнение территориальную целостность Украины

Песков о статье Путина: Кремль не ставит под сомнение территориальную целостность Украины

Дмитрий Песков

КИЕВ. 15 июля. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто в России на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Такое мнение представитель Путина выразил, комментируя опубликованную ранее статью главы российского государства об украинцах и россиянах, сообщает ТАСС, передает УНН.

Цитата:

"Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет. Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - заявил Песков.

Детали

Отмечается, что пресс-секретарь президента России подчеркнул, что даже если эксперты принадлежат к партии власти, их мнение никоим образом не связано с официальной позицией РФ.

Песков также напомнил, что в своей статье Путин говорил в целом о тех "минах замедленного действия", которые были "заложены" под СССР, о юридических принципах формирования союзных республик.

Он отметил, что “статья весьма резонансная и, действительно привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения".

Что было ранее

12 июля президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал ранее обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы "один народ", где он объяснил свои взгляды на этот вопрос. Украинская версия статьи также опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что проанализирует и даст ответ на статью президента России Владимира Путина ою украинцах и россиянах.

Как отмечают украинские эксперты, в своей статье об Украине Путин оправдывается за оккупацию наших территорий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Кремль
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