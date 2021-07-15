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Белый дом не имеет точной даты встречи Зеленского и Байдена

Белый дом не имеет точной даты встречи Зеленского и Байдена

Джо Байден и Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 июля. УНН. Точной даты встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена пока нет, несмотря на то, что назывались даты в июле. Об этом заявил представитель Белого дома во время брифинга, текст которого обнародован сегодня, передает УНН.

Цитата:

"Когда этим летом президент (Байден - ред.) говорил с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет проходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - отметил представитель администрации президента США в ответ на вопрос, планируется ли такая встреча на июль.

Дополнение

Ожидалось, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Утвержденной даты визита ещё нет, но как рабочую источники называют 26 июля.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Белый дом, Джо Байден, Владимир Зеленский
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