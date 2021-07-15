Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Монастырского главой МВД
КИЕВ. 15 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление на назначение народного депутата от "Слуги народа", главы так называемого правоохранительного комитета парламента Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщил УНН собеседник в парламенте.
Детали
Так, в Верховную Раду поступило представление от Премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича.
Добавим, сейчас соответствующего проекта на сайте парламента нет.
Что было ранее
15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали.