Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Монастырского главой МВД

КИЕВ. 15 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление на назначение народного депутата от "Слуги народа", главы так называемого правоохранительного комитета парламента Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщил УНН собеседник в парламенте.

Детали

Так, в Верховную Раду поступило представление от Премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича.

Добавим, сейчас соответствующего проекта на сайте парламента нет.

Что было ранее

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали.