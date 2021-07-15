В Офисе Генпрокурора собрали межведомственное совещание по вопросам противодействия масштабной коррупции в "Укрзализныце"

КИЕВ. 15 июля. УНН. Председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" Юлия Гришина приняла участие в совещании по вопросам противодействия преступности и коррупции в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

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"Активизация расследования уголовных преступлений в сфере служебной деятельности, связанных с коррупцией, хищениями и растратой бюджетных средств и государственного имущества в акционерном обществе "Укрзализныця" и координация усилий всех правоохранительных органов позволит сохранить государственное предприятие и привлечь к ответственности всех причастных к преступной деятельности лиц", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Также отмечается, что в контексте сотрудничества с ВСК изучено уголовные производства, которые касаются хозяйственной деятельности общества, в ряде производств изменено подследственность и приняты меры представительского характера.

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"В рамках уголовных производств удовлетворено 5 исков о взыскании убытков в пользу АО "Укрзализныця" и его подчиненных субъектов на 712,5 тыс. гривен. В суд подано также 8 исков о признании незаконными и отмене решений органов местной власти, по которым противоправно изымались из пользования АО "Укрзализныця" земельные участки на сумму почти 6 млн грн, из которых 7 удовлетворено, 1 находится на рассмотрении", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, прокурорами в течение 2015-2021 годов предъявлено 12 исков о взыскании с АО "Укрзализныця" и ее филиалов почти 8,7 млн грн убытков.

"В настоящее время 11 исков удовлетворено, судебные решения выполнены на сумму 2,5 млн грн, 1 иск находится на рассмотрении", - отметили правоохранители.

По результатам совещания решено разработать общий для всех правоохранительных органов комплекс мероприятий по усилению борьбы с коррупцией и ликвидации схем хищения имущества "Укрзализныци".

Дополнение

В прошлом году "Укрзализныця" понесла рекордные убытки - более 11 млрд грн. В январе начала свою работу ВСК парламента по "Укрзализныце" и в начале июля утвердила отчет по результатам полугодовой работы. Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".