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Украина и Перу подписали соглашение о безвизе

Украина и Перу подписали соглашение о безвизе

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфредо Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания, информирует УНН.

Детали

Подписание состоялось в четверг, 15 июля, в Министерстве иностранных дел Украины.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытие Украины для мира. Расширение безвиза из Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Перу.

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Справка

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Перу
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