ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
КИЕВ. 15 июля. УНН. Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
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"После рассмотрения рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных областей и других субъектов и территориальных органов власти, по которым следует отменить ограничения на поездки. В частности, Руанда и Таиланд были исключены из списка, а Украина была добавлена в список", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет продолжать регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
Так, на основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих третьих стран:
• Албания
• Армения
• Австралия
• Азербайджан
• Босния и Герцеговина
• Бруней-Даруссалам
• Канада
• Израиль
• Япония
• Иордания
• Ливан
• Черногория
• Новая Зеландия
• Катар
• Республика Молдова
• Республика Северная Македония
• Саудовская Аравия
• Сербия
• Сингапур
• Южная Корея
• Украина (новая)
• Соединенные Штаты Америки
• Китай, при условии подтверждения взаимности
"Также следует постепенно отменить ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао. По категориями субъектов и территориальных органов власти, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также следует постепенно отменить", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для целей этой рекомендации.
"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.
Кроме того, страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.
Дополнение
30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.
Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и реагирование на COVID-19 в целом, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.
Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также приобщены к этой рекомендации.
Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.