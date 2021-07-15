ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

КИЕВ. 15 июля. УНН. Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

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"После рассмотрения рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных областей и других субъектов и территориальных органов власти, по которым следует отменить ограничения на поездки. В частности, Руанда и Таиланд были исключены из списка, а Украина была добавлена в список", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет продолжать регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Так, на основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

• Албания

• Армения

• Австралия

• Азербайджан

• Босния и Герцеговина

• Бруней-Даруссалам

• Канада

• Израиль

• Япония

• Иордания

• Ливан

• Черногория

• Новая Зеландия

• Катар

• Республика Молдова

• Республика Северная Македония

• Саудовская Аравия

• Сербия

• Сингапур

• Южная Корея

• Украина (новая)

• Соединенные Штаты Америки

• Китай, при условии подтверждения взаимности

"Также следует постепенно отменить ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао. По категориями субъектов и территориальных органов власти, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также следует постепенно отменить", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для целей этой рекомендации.

"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

Кроме того, страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.

Дополнение

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и реагирование на COVID-19 в целом, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также приобщены к этой рекомендации.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.