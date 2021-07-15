В КСУ обнародовали решение о конституционности закона о языке: детали

КИЕВ. 15 июля. УНН. Конституционный Суд признал конституционным Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ и на депутата и постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном Суде Ольгу Совгирю.

Детали

Авторы конституционного представления ссылались на дискриминационный характер ряда положений этого закона. В этой части Конституционный Суд отметил, что законодательное урегулирование особого порядка применения украинского языка государственного языка в отдельных сферах, как это предусмотрено статьями 13, 21, 22, 25, 26 и 39 Закона, соответствует легитимной Закона и не содержит предписаний, которые могут ограничивать использование и свободное развитие языков национальных меньшинств (включая русский).

Конституционный Суд отметил, что опираясь на исторические и социологические процессы, которые происходили до приобретения Украиной независимости, можно сделать вывод, что "русскоязычные граждане Украины не представляют одноцельной социальной единицы как группа, которая имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато есть политическим конструктом". Исходя из этого и других соображений Суд пришел к выводу, что "тезис авторов представления о дискриминации" русскоязычных граждан "является юридически несостоятельным".

Конституционный Суд отдельно отметил, что "владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для частного общения".

Авторы представления ссылались на допущение ряда грубых нарушений Регламента Верховной Рады при принятии обжалованного закона. Конституционный Суд указывает, что неконституционным может быть признан тот нормативный акт, в отношении которого былы возбуждены процессуальные (процедурные) требования, которые установлены непосредственно Конституцией Украины, а не другими актами права. На этом основании Конституционный Суд Украины оставил без рассмотрения конституционное представление в той его части, обоснована со ссылкой на предписания Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Дополнение

Конституционное представление относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с которым обратился 51 народный депутат, поступило в Конституционный суд Украины в июне 2019 года - вскоре после того, как в апреле того же года этот закон был принят Верховной Радой Украины, а в мае его подписал президент Украины Петр Порошенко и закон был опубликован официально.