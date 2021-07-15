"Число зверя": глава ВСК назвала сумму ущерба от коррупции на закупках "Укрзализныци"

КИЕВ. 15 июля. УНН. Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци", нардеп Юлия Гришина прокомментировала сегодняшнее межведомственное совещание в Офисе генпрокурора, на котором настаивали парламентарии, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня наконец состоялось межведомственное совещание в Офисе Генерального прокурора. Говорили исключительно на тему "Укрзализныци" - об активизации и координации работы всех правоохранительных органов в этом направлении", - отметила она.

Детали

Гришина одобрительно оценила работу НАБУ за последний месяц, которую они активизировали после "взаимопонимания" с ВСК.

"Могу одобрительно оценить работу НАБУ за последний месяц. После того, как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзализныци". И таки не зря. Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год.

8 млрд грн в год - это 666 (число зверя - ред.) млн грн в месяц. Это 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. Пока я пишу этот пост, кто-то в карман уже кладет наш с вами миллион гривен. Безнаказанн ", - рассказала Гришина.

Она подчеркнула, что принципиальная позиция ВСК, которую парламентарии доводят до правоохранителей: борьба с текущими преступлениями.

"Потому что когда мы расследуем уголовные производства периода мезолита, нас всех продолжают грабить. Коррупция на железной дороге идет онлайн, так противодействие должно быть зеркальным. Задача правоохранителей пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем. Они одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", - сказала Гришина.

Председатель ВСК поблагодарила Генпрокурора Ирину Венедиктов и ее заместителя Игоря Мустеца за содействие следственной комиссии Верховной Рады. Также Гришина поблагодарила НАБУ за активизацию работы и одновременно призвала детективов "взять на себя ответственность за состояние "Укрзализныци" и приложить максимум усилий для достижения быстрых результатов".

Дополнение

В прошлом году "Укрзализныця" понесла рекордные убытки - более 11 млрд грн. В январе начала свою работу ВСК парламента по "Укрзализныци" и в начале июля утвердила отчет по результатам полугодовой работы. Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".