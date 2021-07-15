Рада сделала шаг к передаче Кабмину права согласовывать изменение целевого назначения лесов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5650 о предоставлении права Кабмину согласовывать изменение целевого назначения лесов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, по результатам голосования законопроект принят за основу 301 голосом "за".

Отметим, что целью законопроекта является установление правовых и организационных основ идентификации и сохранения самосейных лесов, упрощение и стимулирование процедуры лесоразведения, обеспечение сохранности пастбищ и сенокосов, обеспечение сохранности лесов путем усложнения процедуры изменения целевого назначения земельных участков лесного фонда и других лесопокрытых площадей.

Также законопроектом предлагается: определить механизм сохранения самосейных лесов с последующим ведением лесного хозяйства на этих территориях; установить запрет на распашку пастбищ и сенокосов на период до 01.01.2025; провести инвентаризацию отличных от пашни участков, которые были переданы из государственной в коммунальную собственность с целью выявления природоохранных участков и принятие мер для их сохранения и тому подобное.

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