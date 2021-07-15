ГСЧС будет посылать украинцам аварийные оповещения: нардепы приняли закон

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4407 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности. Таким образом ГСЧС должна будет присылать украинцам аварийные оповещения, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности".

Законом внесены изменения в Кодекс гражданской защиты и законы Украины "Об объектах повышенной опасности", "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О регулировании градостроительной деятельности" в части:

• упорядочение процедуры отнесения объектов к объектам повышенной опасности (идентификации);

• уменьшение административного давления на субъекты хозяйствования путем отмены согласований плана локализации и ликвидации аварий и передачи функций по обеспечению безопасности и защиты населения за пределами объектов повышенной опасности (далее - ОПО) на местные органы исполнительной власти;

• определение компетентного органа и его полномочий по предоставлению информации государствам-членам ЕС, которые могут пострадать от аварий с трансграничными последствиями на предприятиях высшего уровня опасности, и получения аварийного оповещения в случае аварии на ОПО в других государствах-членах ЕС;

• совершенствование механизма координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа;

• обязательства субъекта хозяйствования самостоятельно приостанавливать деятельность производства (эксплуатацию оборудования), на котором произошла авария;

• отмена декларации безопасности на ОПО с заменой ее на отчет о мерах безопасности на ОПО, который готовится по упрощенной процедуре, и обеспечение доступа к нему;

• совершенствование процедуры предоставления информации после несчастного случая на ОПО;

• гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере безопасности ОПО.

Законом в соответствии с Директивой Севезо ІІІ дано новые определения терминов как "объект повышенной опасности", "оператор", "риск".

Справка

Отметим, в феврале стало известно о создании в Украине интерактивной карты прибрежно-защитных полос, где будут отображаться локации объектов повышенной опасности - свалок, полей фильтрации, складов отходов производства и т.п., чтобы обеспечить их скорейшую ликвидацию.