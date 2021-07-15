Большая реставрация: на памятки культуры в коммунальной собственности Рада выделила миллиард

КИЕВ. 15 июля. УНН. Законопроект № 5551-2 о направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия в коммунальной собственности принят Верховной Радой во втором чтении и в целом, передает корреспондент УНН. Законопроект 263 голосами был принят во втором чтении и в целом.

Детали

Законом увеличен на 1 000 000 тыс. грн. расходы Министерству культуры и информационной политики Украины (общегосударственные расходы и кредитование) на финансирование новой бюджетной программы “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности” за счет уменьшения на такую же сумму расходов Министерству культуры и информационной политики Украины на финансирование бюджетной программы “Фонд развития учреждений общегосударственного значения”.

Так, в законе “О Государственном бюджете Украины на 2021” Министерству культуры и информационной политики будет предусмотрена новая бюджетная программа “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности” на 1 млрд грн.

Дополнение

Ранее Министерство культуры и информационной политики выбрало объекты, которые будут ремонтироваться в 2021 году в рамках проекта “Большая реставрация”.