Рaperless в Украине. Все публичные услуги перейдут в онлайн: Рада приняла законопроект

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Решение поддержало 238 нардепов, передает корреспондент УНН. Так, по результатам голосования законопроект принят во втором чтении и в целом 238 голосами.

Детали

Как отмечают авторы инициативы, пока законодательством Украины не урегулированы вопросы предоставления публичных услуг в электронной форме, что приводит к возникновению помех в их получении гражданами Украины. По их данным, одновременно только электронными публичными услугами через Единый государственный вебпортал электронных услуг починаиючы с 2020 года воспользовалось около 573 тысяч человек.

В связи с указанным, возникла необходимость по законодательному урегулированию вопросов, связанных с предоставлением и получением всех категорий публичных услуг, в частности, в электронной форме.

Так, проектом закона вводятся новые термины, такие как “электронная публичная услуга”, “автоматический режим предоставления электронной публичной услуги”, “комплексная электронная публичная услуга”, “система электронного взаимодействия электронных ресурсов”, “публичная услуга”, других терминов, повязкам связанных с предоставлением или получением электронных публичных услуг, а также устанавливаются особенности их предоставления.

Также документ вносит изменения в Закон Украины “Об административных услугах”, необходимые для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением публичных услуг в электронной форме.

Что было раньше

Министерство цифровой трансформации Украины в январе этого года сообщил, что начало разработку законопроекта, который должен запретить госорганам в Украине требовать бумажные документы у граждан, если они есть в электронных государственных реестрах.

В декабре прошлого года Федоров анонсировал, что в 2021 году Украина начинает переходить в режим “без бумаг”, когда все услуги станут цифровыми. И чиновники не смогут требовать от людей бумажные справки.

Запуск режима paperless в Украине запланировано на 24 августа.