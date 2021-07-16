Для российской армии сделали обязательным изучение статьи Путина об Украине

КИЕВ. 16 июля. УНН. Статья российского президента Владимира Путина о "единстве" украинцев и россиян включили в качестве одной из обязательных тем на занятиях по военно-политической подготовки в армии России. О таком распоряжении российского министра обороны Сергея Шойгу пишет русская служба Радио Свобода, передает УНН.

Контекст

Статья была опубликована 12 июля на официальном сайте Кремля. Материал изложен на украинском и русском языках.

Статья начинается с утверждения Путина, что “русские и украинцы — один народ”. Российский лидер излагает традиционную русскую и советскую историческую концепцию, согласно которой “русские, украинцы и белорусы ... от Ладоги, Новгорода, Пскова в Киев и Чернигов — были объединены на одном языке”.

Существование современной Украины Путин воспринимает как проект “анти-России” и утверждает, что для миллионов людей в Украине такой проект якобы неприемлем, а российские власти никогда не допустит, чтобы “наши исторические территории и близких для нас людей, проживающих там, использовали против России”.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не было достаточно времени, чтобы прочитать статью Путина, но отметил, что она была опубликована и на украинском языке.

“Президент РФ уже начал писать на украинском языке. Значит, мы все правильно делаем. Могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может себе позволить потратить на такую детальную работу”, — отметил президент Украины.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, в свою очередь, выразил мнение, что трактовка Путиным истории “не отличается особой оригинальностью”, потому что “переписывать историю начали еще русские цари”.