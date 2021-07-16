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Нардепы приняли закон о борьбе с жестоким обращением с животными

Нардепы приняли закон о борьбе с жестоким обращением с животными

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о противодействии жестокому обращению с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы приняли во втором чтении Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира), № 2351. Это решение поддержали 285 народных депутатов.

Детали

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также наморднику на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентификационными метками.

Запрещается попрошайничать с животными, а также предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

Также закон запрещает в течение года года владеть домашними животными людям, которых привлекали к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также 10 лет запрещено содержать животных тем, кого привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Кроме того, запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных.

Дополнение

У жителя Житомирщины дома полицейские обнаружили убитого пса и остатки других собак.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, ВРУ, животные
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