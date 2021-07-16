Главарь боевиков из "ДНР" Пушилин намерен вступить в "Единую Россию"

КИЕВ. 16 июля. УНН. Главарь поддерживаемого РФ группировки “ДНР” Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в правящую партию “Единая Россия”. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума “Россия — Донбасс: единство приоритетов” в оккупированном Донецке, передает УНН.

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“Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Поэтому я считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же, буду”, — ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли он вступать в ряды партии “Единая Россия”.

Детали

Отмечается, что в рамках форума в оккупированном Донецке открылся площадка для записи в ряды партии “Единая Россия”.

Правящая в России партия “Единая Россия” регулярно проводит агитационные мероприятия на оккупированных территориях перед выборами в Госдуму РФ, которые должны состояться в сентябре этого года.

Напомним

В мае УНН сообщал, что партия “Единая Россия”, является в России главным прокремлевской силой, на выборах в органы власти всех уровней этой осенью будет сотрудничать с так называемым “Союзом добровольцев Донбасса”, который объединяет русских, воевавших против Украины на оккупированной части Донбасса.