С сегодняшнего дня вступили в силу новые нормы языкового закона

КИЕВ. 16 июля. УНН. С сегодняшнего дня, с 16 июля 2021 года, начинают действие нововведения норм Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которые обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного. Об этом накануне сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.

Цитата

“16 июля 2021 года вступают в силу не только нормы Закона, внедряющие обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства, но и другие статьи, которые не менее важны для подавляющего большинства людей. Они касаются сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении и т.д.”, — сказал он.

Детали

Так, согласно статье 23 Закона все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

“Это является одной из важных новаций закона о государственном языке. Ведь сегодня некоторые популярные концерты, юмористические и развлекательные шоу, видеоверсии которых демонстрируются в эфирах ведущих телеканалов, к сожалению, почти полностью проводятся на русском языке”, — отметил Кремень.

Дополнение

В частности, на украинском языке должны изготовляться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие информационные материалы о культурно-художественные и зрелищные мероприятия. Аудиовизуальная составляющая в музеях, галереях, на выставках, должен подаваться на украинском языке. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Также с сегодняшнего дня все фильмы, созданные на иностранном языке, должны распространяться и демонстрироваться, государственным, а статья 26 обязывает украинских издателей выдавать государственным языком не менее 50 процентов названий книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляет книгораспространения, должен составлять не менее 50 процентов.

Напомним

Накануне Верховная Рада Украины не поддержала поправки по языкового законодательства, которые вносились в законопроект изменений в Государственный бюджет на текущий год.