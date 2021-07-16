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У Зеленского после решения ВС настаивают, что указ по Тупицкому был правомерным

У Зеленского после решения ВС настаивают, что указ по Тупицкому был правомерным

Федор Вениславский

КИЕВ. 16 июля. УНН. Решение Президента Украины Владимира Зеленского в отношении Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей Конституционного Суда Украины был отменен, является правомерным. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН.

Цитата:

"Уволить судью с должности может только сам Конституционный Суд Украины. К сожалению, мы видим, что даже при наличии большой базы информации о том, что господин Тупицкий совершает действия, которые вредят интересам украинского государства, Конституционный Суд ничего не делает, чтобы самоочиститься. А имеет все правовые основания, чтобы уволить господина Тупицкого. Поскольку было решение СНБО о том, что господин Тупицкий и его пребывание на посту создает угрозу национальной безопасности Украины, Президент Украины Владимир Зеленский правомерно ввел в действие решение СНБО и отменил указы предыдущих президентов о назначении этих господ на должность", - сказал Вениславский.

Детали

Также Вениславский добавил, что обращался к исполняющему обязанности председателя КСУ по поводу того, на каком основании Тупицкий, не выполняя свои обязанности, получал зарплату.

"Я обратился к господину Головатому и написал, на каком основании господин Тупицкий, не выполняя своих полномочий, получает заработную плату. Ему прекратили ее выплачивать. Позавчера он обратился в Окружной административный суд Киева, в отношении господина Тупицкого, который пытается взыскать за время так называемого своего вынужденного отпуска с государства почти миллион гривен", - сказал Вениславский.

Также он напомнил, что в мае 2022 года закончится срок полномочий Тупицкого.

Что было ранее

На днях Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ. По мнению Зеленского, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

В Офисе Президента обещают решение ВС обжаловать.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

В конце октября 2020 года Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Источник: УНН
Теги: Верховный суд, КСУ
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