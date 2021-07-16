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Профильный комитет ВР поддержал назначение Монастырского главой МВД

Профильный комитет ВР поддержал назначение Монастырского главой МВД

КИЕВ. 16 июля. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление Премьер-министра о назначении народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел и рекомендовал парламенту поддержать назначение, передает УНН.

Детали

Такое решение - рекомендацию назначить Монастырского - комитет одобрил на заседании в пятницу, 16 июля, большинством голосов - 18 голосов "за", и с одним нардепом, который воздержался.

Так, сам Монастырский, возглавляющий этот комитет, устранился от голосования из-за возможного конфликта интересов.

Что было ранее

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали. Эту кандидатуру уже внесли в ВР.

Источник: УНН
Теги: МВД, ВР, Слуга народа
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