Рада назначила Монастырского на пост министра внутренних дел

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел, передает корреспондент УНН.

Назначение поддержали 271 парламентарий

"Я из команды Президента и был с ним с первых дней", - сказал Монастырский перед назначением.

Главные приоритеты в работе, которые назвал Монастырский, это безопасность граждан и государства, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. Он пообещал жестоко бороться с коррупцией и злоупотреблениями в органах внутренних дел.

Кроме того, среди приоритетов назвал социальную защиту сотрудников органов внутренних дел; борьбу с организованной преступностью, особенно с "ворами в законе"; укрепление и развитие патрульной полиции; развитие систем видеонаблюдения по всей Украине; развитие системы "полицейский громады"; развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД; борьбу с перегрузкой грузовиков; цифровизацию МВД; усиление государственной границы; развитие Национальной гвардии и т.д.

"Большую часть своей работы планирую посвятить укреплению внутренней устойчивости нашей страны совместно с Министерством обороны и разветкой", - подчеркнул Монастырский, пообещав участвовать и развитии территориальной обороны.

Сразу после голосования Монастырский отказался от депутатского мандата и принял присягу в должности министра.

Денис Монастырский

Кандидатуру Монастырского внес на рассмотрение парламента премьер-министр Денис Шмыгаль, но ранее кандидатуру Монастырского предложил Президент Украины.

Денису Монастырскому 41 год. Имеет юридическое образование. Кандидат наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права. Работал юристом в компаниях "Hillmont Partners", "Global Ties KC", ООО "Лигал Консалтинг".

В Верховной Раде 8-го созыва Монастырский был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, действующего заместителя главы МВД. Также Монастырский работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем в аналитическом центре "Украинский институт будущего". В институте был задействован в программе реформирования правоохранительной и судебной систем.

В 2019 году его представели, как члена "Команды Зеленского" - эксперт по вопросам реформирования правоохранительной системы.

В 2020 году Монастырского избран в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Слуга народа" за номером 19 в списке. Был председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Что было раньше

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали. Эту кандидатуру уже внесены в ВР.