Незаконное использование ключа подписи платежек КСУ: Тупицкому сообщили новое подозрение

КИЕВ. 16 июля. УНН. Александру Тупицкому, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, сообщили об очередном подозрении - на этот раз в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства. Об этом УНН сообщили в ОГП.

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"Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении бывшему председателю Конституционного Суда Украины в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что, по данным следствия, бывший председатель КСУ по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего было искажено информацию об истинном их подписчике.

"По данным следствия, экс-глава Суда после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом", - отмечается в сообщении.

В ОГП отмечают, что в частности таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределениям открытых ассигнований и сметным назначениям и тому подобное.

Что было ранее

На днях Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ. По мнению Зеленского, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

В Офисе Президента обещают решение ВС обжаловать.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

В конце октября 2020 года Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.