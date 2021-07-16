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Верещук: Рада сделала все для получения транша МВФ

Верещук: Рада сделала все для получения транша МВФ

Ирина Верещук

КИЕВ. 16 июля. УНН. Парламентарии поддержали все законопроекты, предложенные Кабмином, чтобы получить транш МВФ. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"По крайней мере то, что внес Кабмин, мы с трудом, но проголосовали", - заявила она.

В то же время нардеп выступила против урезания бюджетных статей для компенсации поступлений МВФ.

"Правительство должно найти средства. Потому что мы и так уже урезали много статей и много расходов были непредусмотрены.

Я сейчас говорю о локдауне, который был внезапным и вытащил много расходов, которые были рассчитаны на другие статьи. Например, на помощь онкобольным, сиротам, многодетным семьям. Даже на армию - мы два года не можем поднять выплаты нашим военнослужащим, не можем увеличить заработные платы тем, кто воюет и умирает за нас", - добавила Верещук.

Дополнение

По последним сообщениям из Офиса Президента, Украина рассчитывает получить очередной транш МВФ объемом 2 млрд долларов до сентября.

Источник: УНН
Теги: МВФ
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