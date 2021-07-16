Разумкова: в ВР не поступало обращений по рассмотрению закона о большом Государственном Гербе на внеочередной сессии в августе

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины и народные депутаты пока не обращались к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову о проведении внеочередной сессии парламента для принятия законопроекта о большом Государственном Гербе Украины. Об этом Разумков заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Относительно рассмотрения законопроекта о Большомй Государственном гербе, это возможно только в августе на внеочередной сессии ... На сегодня ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне по этому поводу", - отметил Разумков.

Детали

В частности, спикер ВР отметил, что в парламенте включили этот вопрос в повестку дня сессии, а также сократили сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

Разумков также напомнил, что для принятия закона необходимо 300 голосов. Он отметил, что пока не может ответить, готовы ли все фракции поддержать его или нет.

Напомним

29 июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "большом Государственном Гербе Украины", инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.



13 июля Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский законопроект "О большом Государственном Гербе Украины".

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом Государственном Гербе Украины.