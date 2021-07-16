В Раде разбираются с обращением двух частей фракции "Голос" по смене их руководства

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Регламентный комитет Верховной Рады направили обращение двух частей фракции "Голос" по смене их руководства. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

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"Ко мне поступили противоположные позиции от двух частей фракции "Голос" о том заседании, которое состоялось или не произошло (заседание фракции "Голос" по смене руководства - ред.). Согласно положению, там есть коллизия. Это мое личное мнение", - заявил Разумков.

Детали

В частности, председатель ВР прокомментировал ситуацию относительно заявлений двух частей фракции, одна из которых говорит, что вместо народного депутата Ярослава Железняка временно исполняющим обязанности председателя фракции избран Роман Костенко.

По мнению Разумкова, для того, чтобы быть максимально объективным, оба обращения направлены по его указанию в комитет ВРУ по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Он добавил, что ожидает заключение комитета, которое поможет двигаться дальше для решения этого вопроса.

Контекст

12 июля представитель политсилы Ольга Стефанишина заявила, что фракция "Голос" во время заседания поддержала освобождение от должности председателя Ярослава Желензняк, который в свою очередь, удивился и попросил "заявления коллег не воспринимать как отвечающие действительности".

В то же время, народный депутат Александра Устинова заявляла, что 11 народных депутатов проголосовали за освобождение Железняка от должности руководителя фракции "Голос", а временно исполняющим обязанности председателя фракции стал "киборг" Роман Костенко.

Добавим

Об официальном расколе фракции "Голос" стало известно в июне.

Тогда половина парламентской фракции "Голос" решила создать отдельное объединение "Справедливость" и выразила недоверие руководству фракции.