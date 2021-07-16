Международная консультационная группа поддержала законопроект Украины о СБУ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США поддержала украинский законопроект о Службе безопасности Украины. Об этом в сообщила в Twitter Делегация ЕС в Украине, передает УНН.

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"Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США считает, что законопроект о Службе безопасности Украины открывает обнадеживающие перспективы для реформирования Службы и во многом соответствует европейским и евроатлантическим принципам и ведущей практике", - говорится в сообщении.

Дополнение

В частности, делегация добавила, что принятие закона станет важным сдвигом, которое позволит трансформацию СБУ.

"Мы также призываем Верховную Раду как можно скорее сделать следующий шаг - начать практическую реализацию положений закона. Для воплощения реформы также нужно принять дополнительные законодательные акты, в частности "сателлитный" закон, который урегулирует порядок передачи СБУ полномочий на проведение досудебных расследований другим органам", - добавили в делегации.

Что было раньше

Законопроект о реформе СБУ № 3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете был в октябре 2020-го зарегистрировано снова в новой редакции как № 3196-д.