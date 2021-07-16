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В Украине изменили процедуру продажи имущества в ипотеке: принят закон

В Украине изменили процедуру продажи имущества в ипотеке: принят закон

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада приняла проект закона № 3360-1, который должен обеспечить соблюдение прав и интересов при реализации предмета ипотеки через электронные аукционы. Парламентарии отдали "за" законопроект во втором чтении и в целом 295 голосов, передает УНН.

Что предусматривает

Целью документа является совершенствование имеющейся сейчас системы реализации арестованного имущества.

Особенность его заключается в обеспечении инстуционального принципа соблюдением процедуры нотариального заверения фактов при реализации предмета ипотеки и обеспечении бесспорности прав ипотекодержателя при удовлетворении его требований.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов в сфере реализации арестованного имущества в рамках процедуры исполнительного производства, а именно:

  • исключено процедуру реализации по фиксированной цене;
  • определен порядок проведения электронных аукционов Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов);
  • обеспечена возможность проведения электронных аукционов в способ продажи имущества с возможностью понижения начальной цены;
  • введены процедуры, которые обеспечат прозрачную реализацию активов;
  • усовершенствована процедура реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.

Дополнение

Ранее Рада приняла проект закона № 5141 об ограничении полномочий АРМА в части принудительной продажи имущества, находящегося в управлении агентства, до приговора суда.

Источник: УНН
Теги: ВР, ипотека, аукцион, имущество, продажа
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