Апелляцию Медведчука на продленный домашний арест рассмотрят 20 июля

КИЕВ. 16 июля. УНН. Киевский апелляционный суд во вторник, 20 июля, рассмотрит апелляцию стороны защиты на продление круглосуточного домашнего ареста подозреваемого в государственной измене народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, передает УНН со ссылкой на данные суда.

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"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 20 июля 2021 года (10:30)", - сообщили в суде.

Автоматизированной системой документооборота суда уже определен состав суда: судья-докладчик Фрич, судьи Юрдига, Глиняний.

Что было ранее

15 июля стало известно, что адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление ему срока домашнего ареста.

Сейчас домашний арест ему продлен до 7 сентября.

О деле

В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.

20 мая в СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

В июле Печерский районный суд Киева продлил на 6 месяцев срок досудебного расследования по уголовному делу по подозрению в частности в государственной измене Медведчука и Козака.

Добавим

Еще 2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Тараса Козака, которые будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. 19 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.