Зеленский сменил состав СНБО - заменил Авакова на Монастырского

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины - вывел из состава Арсена Авакова, который ушел в отставку с поста министра внутренних дел Украины, и завел на его место нового главу МВД Дениса Монастырского, передает УНН.

Как сообщили в Офисе Президента, Зеленский сегодня подписал указ №298/2021 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Цитата

"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины;

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Арсена Авакова", - говорится в документе.

Добавим

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Верховная Рада 16 июля поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Кандидатуру Монастырского внес на рассмотрение парламента премьер-министр Денис Шмыгаль, но ранее кандидатуру Монастырского предложил Президент Украины.

Что было раньше

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. "Слуги народа" поддержали. Эту кандидатуру уже внесены в ВР.