СНБО ввела санкции в отношении девяти украинцев с санкционного списка США

КИЕВ. 16 июля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в списке санкций США. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"СНБО ввела санкции в отношении 9 украинцев, которые уже находятся в списке санкций США", - заявил Данилов.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, Данилов отметил, что среди лиц нет фамилий Коломойского, Деркача и Дубинского. В частности, секретарь СНБО отказался идентифицировать лиц.

Контекст

Ранее Данилов заявлял, что под санкциями Министерства финансов и Государственного департамента США находятся 134 гражданина Украины.

Он также отметил, что во время заседания СНБО Службе безопасности Украины, Кабинету Министров и Службе внешней разведки дали поручение по каждому гражданину проверить информацию, на основании чего против них были применены санкции. Сообщалось о том, что на следующих заседаниях СНБО планируют заслушать отчет правоохранителей относительно упомянутых граждан.

Напомним

Ранее Данилов сообщал, что 16 июля состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Его планировали провести в Сумах. Однако впоследствии секретарь СНБО заявил, что проведение выездного заседания СНБО 16 июля именно в Сумах под вопросом.

Так, Данилов сообщал, что на заседании 16 июля планируют рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы, касающиеся недр.