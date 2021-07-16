Санкции СНБО против Кернел: выполнит ли обещания аграрный министр Лещенко?
КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр аграрной политики Роман Лещенко обещал инициировать санкции СНБО против тех компаний, которые занимаются земельным махинациями. Среди таких сейчас называют агрогиганта "Кернел" Андрея Веревского. Подробно об этом рассказала вдова экс-нардепа Валерия Давыденко. Именно их семейная компания стала, по ее словам, жертвой земельных махинаций, сообщает УНН.
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"Я серьезно отношусь к заявлению министра аграрной политики Романа Лещенко, который сказал, что СНБО готовит санкции против компаний, которые несправедливо получают право на пользование землей. Считаю, что государство должно сделать все, чтобы в Украине действовал справедливый рынок земли, и все участники этого рынка имели равные права, независимо от размеров компании. Иначе мы получим не цивилизованные отношения в аграрном секторе, а монополизацию отрасли", - заявила она.
Давыденко уверена, что история, которая случилась с их семейной компанией "Агродом" - имеет все признаки агрессивной рейдерской схемы.
"История рейдерской атаки "Кернел" на "Агродом" - на мой взгляд, это не только история о конфликте двух предприятий. Это - история о том, какие правила действуют на аграрном рынке Украины. Большая компания приходит в среднее предприятие, якобы в качестве кредитора. Но, при первой же возможности, устанавливает контроль над успешным бизнесом, используя его ресурсы и создавая социальные проблемы на территории деятельности данного предприятия. Я не хочу, чтобы подобное произошло с сотнями других компаний, в которые фермеры вложили годы работы", - резюмировала она.
В контексте
"Кернел" создал клон на компанию Давыденко, выбрав для своей компании то же название, но с единственным незаметным отличием - точкой в названии. Так, наряду с компанией Давыденко "Агродом" появилась компания "Агродом". (С точкой), которая поощряет селян переподписать договора аренды земли, убеждая, что они - это компания Давыденко. Когда обманутые селяне узнали, что с ними подписывает договоры не семья Давыденко, а люди Веревского - чуть не избили последних, свидетелем чего был УНН.
В Антирейдерской комиссии Минюста такие действия называют злоупотреблением правом, а любые злоупотребления противоречат Кодексу "Кернел", на которой ориентируются акционеры.
Добавим, что подобные жалобы на "шахер махер" с землями поступают регулярно из разных регионов.
У слову
Как ранее сообщал УНН, "Кернел" безуспешно вышел на украинском биржу - акции компании не пользуются спросом.
Кроме того, суд позволил выемку документов у "Кернел" в рамках уголовного производства.