ВАКС вынес приговор по делу экс-нардепа Пресмана. Ему назначили условный срок

КИЕВ. 16 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и экс-нардепом Александром Пресманом, обвиняемым в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные САП.

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"Бывший депутат признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и добровольно возместил в полном объеме причиненный ущерб, а именно 928 тыс. гривен компенсации, которые были уплачены ему за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный", - говорится в сообщении.

Детали

Так, учитывая изложенное, прокурор САП, обвиняемый и его защитник просили суд утвердить заключенное соглашение.

"Коллегия судей ВАКС утвердила вышеуказанное соглащение о признании виновности. По приговору суда народного депутата Украины VIII созыва признано виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год. Кроме того, осужденный должен выплатить 17 тыс. гривен штрафа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на основании ч. 2 ст. 75 УК Украины обвиняемого освобождено от отбывания основного наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытанием, и установлено ему испытательный срок в 3 года, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Дополнение

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-нардепу Александру Пресману, которого подозревали в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за жилье в столице.