В декларациях чиновников появится отдельная строка о двойном гражданстве - Данилов

КИЕВ. 16 июля. УНН. В декларации, которые обязаны заполнять чиновники, добавят отдельную строку о наличии двойного гражданства. Его также необходимо будет заполнять при наличии вида на жительство в другой стране. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Мы в это решение внесли дополнение, которое заключается в том, что сегодня все люди, которые заполняют декларации в соответствии с законом о предотвращении коррупции, должны обязательно ... Будет добавлена ​​новая графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство. Это будет обязательным для тех, кто заполняет декларации", - подчеркнул Данилов.

Детали

По словам секретаря, Кабинету министров было предложено до конца сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.

В частности, он добавил, что после того, как Рада примет закон об олигархах, те тоже будут обязаны заполнять декларации и указывать при наличии другое гражданство.

Напомним

В марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".