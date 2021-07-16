СНБО до 7 сентября разработает систему мониторинга олигархов

КИЕВ. 16 июля. УНН. По поручению президента Украины Владимира Зеленского Совет национальной безопасности и обороны завершит разработку мониторинга олигархов до 7 сентября. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе теперь будут привлекать органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет общая система мониторинга", - отметил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, пока проект планируется подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады.

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1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.



По предоставленной УНН информации, к Закону об олигархах уже поступило 50 поправок.