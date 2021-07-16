Около 140 видов полезных ископаемых будут находиться под особым контролем Украины - Данилов

КИЕВ. 16 июля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины определил 137 видов полезных ископаемых, которые будут находиться под особым контролем. В частности, лицензии на их добычу будут выдаваться после тщательной проверки. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут под особым контролем нашего государства. Будут по другим процедурам, более тщательно со стороны государства выдаваться эти лицензии, потому что мы видим, что происходит", - заявил секретарь СНБО.

Детали

В частности, он указал, что сейчас у компаний есть лицензии на добычу меди, однако ни один килограмм меди в Украине не добывается. Он также добавил, что определенные процессы будут усиливаться с учетом того, что с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные деньги через определенный период времени, когда заработает эта система.

Добавим

15 июля Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии дел в сфере недропользования.