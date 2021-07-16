Данилов объяснил, почему отменили выездное заседание СНБО в Сумах

КИЕВ. 16 июля. УНН. Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны вместо Киева должно было состояться в Сумах. Однако его отменили, поскольку некоторые члены Совета не успели бы добраться туда. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Так что у Кабинета министров был отчет в Верховной Раде, вопрос был перенесен в Киев. Но предложение президента о том, что заседание СНБО будут иногда проходить в областных центрах, остается. Мы будем вас предупреждать, когда это будет проходить", - отметил Данилов.

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В частности, он отметил, что первый вопрос на сегодняшней повестке дня касался защиты государственных границ, и планировалось, что заседание будет проводиться в Сумах. Он уточнил, что члены Кабинета министров не успели бы за час добраться до Сум после отчета правительства в Раде.

Напомним

Ранее Алексей Данилов сообщил журналисту УНН, что заседание СНБО пройти в Сумах.



Однако, впоследствии секретарь СНБО заявил, что проведение выездного заседания СНБО 16 июля именно в Сумах под вопросом.

Так, Данилов сообщал, что на заседании 16 июля планируют рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы, касающиеся недр.