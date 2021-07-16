Арахамия не исключил, что осенью Авакову могут предложить должность вице-премьера

КИЕВ. 16 июля. УНН. Арсена Авакова, который недавно покинул пост министра внутренних дел Украины, осенью могут предложить должность вице-премьер-министра Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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"Он опытный государственный деятель. Наиболее мощным он сможет быть в вопросах оборонного сектора, потому что он принимал участие в построении Национальной гвардии. Если говорить о должностях в министерстве, ему надо идти на повышение - должность вице-премьера", - заявил Арахамия.

Детали

В частности, комментируя увольнение Авакова, глава фракции "Слуг народа" отметил, что заявление первый написал по просьбе президента Украины, при этом, конфликта с главой государства у него не было.

По словам Арахамия, должность в правительстве Аваков занять не ниже, чем вице-премьер-министра. При этом он считает, что для должности премьер-министра "шансы минимальны".

Председатель фракции "Слуг народа" также отметил, что новый министр внутренних дел Денис Монастырский решил "условно в месяц исчезнуть из информационного пространства", для того, чтобы провести аудит с наработок, и через месяц дать пресс-конференцию по поводу своей деятельности.

Напомним

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно 13 июля.

В частности, во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.