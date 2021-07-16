Украина смогла убедить Меркель, что "Северный поток-2" является угрозой - Витренко

КИЕВ, 16 июля. УНН. Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель, что российский газопровод "Северный поток-2" является реальной угрозой. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Цитата

“Мне кажется, что во многом мы смогли убедить госпожу Меркель, и она даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект („Северный поток-2“. — ред.)”, — сказал он.