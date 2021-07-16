Украина смогла убедить Меркель, что "Северный поток-2" является угрозой - Витренко
КИЕВ, 16 июля. УНН. Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель, что российский газопровод "Северный поток-2" является реальной угрозой. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
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“Мне кажется, что во многом мы смогли убедить госпожу Меркель, и она даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект („Северный поток-2“. — ред.)”, — сказал он.
Напомним
Накануне Меркель находилась в Вашингтоне с официальным визитом, в ходе которого проводила американо-германские переговоры. На повестке дня в переговорах были, в частности, тема Украины и “Северного потока-2”.
15 июля в Германии предостерегли от использования “Северного потока-2” против Украины.
12 июля, во время саммита глав Германии и Украины, Меркель заявила, что Украина будет оставаться транзитной страной для газа даже в случае завершения строительства “Северного потока-2”.