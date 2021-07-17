КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии, сообщил Офис главы государства, передает УНН.

Детали

Этот закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, раскрыть свои истинные доходы и задекларировать активы, избежав при этом наказания.

Подать добровольную декларацию с указанием активов, по которым не были уплачены налоги и сборы в 1 января 2021 года граждане Украины смогут один раз. Сделать это нужно в период с 1 сентября этого года по 1 сентября 2022 года. Налоговая амнистия распространяется, в частности, валютные ценности, кроме наличных денег, ценных бумаг, а также движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированные) в Украине; 9% касательно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.

Если гражданин оплатит все необходимые сборы, ему гарантируют освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства. Госорганы и должностные лица не смогут разглашать сведения из одноразовых деклараций без соответствующего решения суда.

Напомним

Проведение налоговой амнистии было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Так, закон позволит вывести из тени к 20 млрд долларов, говорил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманьцев.