Глава "УЗ" будут водить с полицией, "списочников Forbes" лишат привилегий, а Наблюдательный совет высоких зарплат: в ВСК озвучили планы до конца года

КИЕВ. 17 июля. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады подытожила полугодовую работу. Результаты прокомментировала председатель ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Несмотря на обязанность являться на вызовы ВСК, заседание проигнорировал вчера глава "УЗ" Иван Юрик, который, по словам Гришиной, будет теперь ходить на заседания принудительно с полицией.

"Ничего не поделаешь, придется в следующий раз вести его на заседание за руку. С полицией. Это право ВСК, четко регламентировано законом", - отметила она.

Вместе с тем, именно вчера стало известно о том, что "УЗ" наконец вышла в прибыль против убытков прошлого года.

"Я без преувеличения скажу, что таких результатов и близко не было, если бы не добросовестная работа каждого члена нашей ВСК. За время работы Комиссии у нас заработало руководство "Укрзализныци" (плохо, но все же лучше, чем было) и у нас активизировались правоохранители, особенно НАБУ, которое за последний месяц нашло признаки коррупции в годовых закупках "Укрзализныци" на 8 млрд грн. Да, сделано не все, но сдвинулись с места. И оставлять эту работу не будем. По крайней мере, до конца года. Уже с сентября открываем 2 сезон", - анонсировала Гришина.

Подытоживая, Гришина остановилась на главных тезисах, которые принципиально отстаивает ВСК.

"Первое и главное - это люди. Сегодня мы видим сплошную социальную несправедливость, некомпетентность руководства и обесценивание квалифицированных кадров. Космические зарплаты членов правления и наблюдательного совета, не сопоставимы с результатами их деятельности и зарплатами коллектива. Мы взяли на себя ответственность признать членов Наблюдательного Совета и правления некомпетентными, поэтому будем настаивать на увольнении этих людей как можно скорее. Параллельно следим за всей кадровой политикой, которая сегодня никого не устраивает. Для нас также важно укрепить позиции профсоюзов, которые должны иметь решающее влияние при рассмотрении важных вопросов о судьбе железнодорожников. Ведь именно коллектив наиболее заинтересован в благосостоянии компании, а не постоянно меняющиеся временно исполняющие обязанности руководители или зарубежные "гости" Наблюдательных Советов.

Второе и неотъемлемое от первого. "Укрзализныця" покрывать потребности коллектива и государства, а не отдельных финансово - промышленных групп. Поэтому все тарифы, особенно на грузовые перевозки, должны быть приведены в соответствие таким потребностям. Когда железная дорога демпингует и работает в убыток, где-то недополучает свою зарплату железнодорожник, но шикует на яхте "списочник Forbes". Крупный бизнес надо уважать и защищать, но не тогда когда он конкурирует с благосостоянием национальной компании.

Третье. Конечно, это борьба с коррупцией. Она приобрела на железной дороге катастрофических масштабов. По инициативе и при участии членов ВСК на этой неделе в Офисе генпрокурора состоялось межведомственное совещание со всеми правоохранителями. Уверена, осенью будет что подытожить и на этом направлении. Я знаю, что все задуманное происходит не так быстро, как хотелось бы. Но на решение проблем нужно столько же времени, сколько на их создание", - сказала Гришина.

Дополнение

В прошлом году "Укрзализныця" понесла рекордные убытки - более 11 млрд грн. В январе начала свою работу ВСК парламента по "Укрзализныце" и в начале июля утвердила отчет по результатам полугодовой работы. Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает Кабмин в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должен организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".