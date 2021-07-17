На первый экзамен по украинскому языку для чиновников уже зарегистрировалось около 460 человек

КИЕВ. 17 июля. УНН. Около 460 претендентов уже зарегистрировались на экзамен по владению государственным языком на 19 июля. Об этом рассказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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“Регистрация вчера началась, мы уже 458 зарегистрированных претендентов на то, чтобы в понедельник в 9:30 впервые открылись слоты и претенденты начали сдавать экзамен”, — сказала Демская. Дополнение 16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению государственным языком.

С 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ — сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс проведения экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Так определяет Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец испытательной работы, которая необходима для лиц для вступления в государственной службе. 16 июля 2021, начали действовать нововведения норм Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которые обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного.