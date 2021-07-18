Верещук сообщила повестку дня внеочередного заседания ВР

КИЕВ. 18 июля. УНН. Во вторник, 20 июля, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором нардепы рассмотрят два важных законопроекта. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

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“Скорее всего мы будем собираться, потому что мы имеем разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов. Документы ждут подписи спикера, а потом президента. Эти законопроекты касаются реформы судопроизводства — ВРП и ВККС ”, - сообщила она.

Также нардеп подвела итоги работы парламента за последние полгода.

“Мы многое сделали. В частности, в части работы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Так, уже стал законом законопроект о реформе военкоматов. Надеемся, что со следующего года там будет порядок и люди не будут стоять в очередях, чтобы получить, например, приписное. Мы навели порядок в наших резервистських делах. С резервом были проблемы, мы приняли закон и, как говорят сами военные, дела пошли лучше. Реформа Укроборонпрома, а именно корпоратизация, которая имеет определенные этапы: три года и мы надеемся, что такая реформа станет реальностью ”, - уточнила Верещук.

Среди других достижений профильного комитета Верещук назвала работу над законопроектом об основах национального сопротивления и проект Закона о СБУ .

Контекст

На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия”, предусматривающий реформу ведомства. За соответствующий законопроект № 5068 во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.



Кроме того, на прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект , который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов и ранее ветировал президент.