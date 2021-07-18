Верещук сообщила повестку дня внеочередного заседания ВР
Ирина Верещук
КИЕВ. 18 июля. УНН. Во вторник, 20 июля, должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором нардепы рассмотрят два важных законопроекта. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.
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“Скорее всего мы будем собираться, потому что мы имеем разблокировать дорогу к подписанию двух законопроектов. Документы ждут подписи спикера, а потом президента. Эти законопроекты касаются реформы судопроизводства — ВРП и ВККС ”, - сообщила она.
Также нардеп подвела итоги работы парламента за последние полгода.
“Мы многое сделали. В частности, в части работы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Так, уже стал законом законопроект о реформе военкоматов. Надеемся, что со следующего года там будет порядок и люди не будут стоять в очередях, чтобы получить, например, приписное. Мы навели порядок в наших резервистських делах. С резервом были проблемы, мы приняли закон и, как говорят сами военные, дела пошли лучше. Реформа Укроборонпрома, а именно корпоратизация, которая имеет определенные этапы: три года и мы надеемся, что такая реформа станет реальностью ”, - уточнила Верещук.
Среди других достижений профильного комитета Верещук назвала работу над законопроектом об основах национального сопротивления и проект Закона о СБУ .
Контекст
На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия”, предусматривающий реформу ведомства. За соответствующий законопроект № 5068 во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.
Кроме того, на прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект , который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов и ранее ветировал президент.