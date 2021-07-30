Сирийские повстанцы атакуют аванпосты армии на юге Сирии

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сирийские повстанцы нанесли серию минометных обстрелов контрольно-пропускным пунктам сирийской армии в южной провинции Дераа, что стало самой большой вспышкой насилия с тех пор, как правительственные силы вернули беспокойный регион три года назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Широкомасштабные нападения на армейские заставы у шоссе Дамаск-Дераа, что ведут к пограничному переходу Насиб с Иорданией, также затронули пассажирское и коммерческое движение на основных дорогах для товаров из Ливана и Сирии в Персидский залив.

По словам повстанцев, также были захвачены многочисленные армейские блокпосты вокруг ключевых городов и сел от города Нава к северу от провинции к Музариба недалеко от границы с Иорданией.

Армия направила подкрепление со своей элитной Четвертой дивизии, которой руководит брат сирийского президента Башара аль-Асада Махер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводят санкции против сирийских тюрем