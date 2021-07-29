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ЕС призывает Кубу освободить "произвольно задержанных" протестующих

ЕС призывает Кубу освободить "произвольно задержанных" протестующих

КИЕВ. 29 июля. УНН. Европейский союз призвал Кубу освободить людей, арестованных "произвольно" во время беспрецедентных протестов против правительства в начале этого месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"Мы очень обеспокоены подавлением этих протестов, а также арестом протестующих и журналистов, особенно после демонстраций, состоявшихся 11 июля по всей стране, - говорится в заявлении блока из 27 стран. - Мы призываем (правительство Кубы) освободить всех произвольно задержанных демонстрантов, прислушиваться к голосам своих граждан и вступить в инклюзивный диалог по их жалобам".

Детали

11 и 12 июля тысячи кубинцев вышли на улицы, выкрикивая "Свободу", "Долой диктатуру" и "Мы голодные" в ходе крупнейших протестов со времен революции, приведшей Фиделя Кастро к власти в 1959 году.

Сотни людей были арестованы, и многим предъявлены обвинения в общественных беспорядках, вандализма и распространении эпидемии коронавируса за, якобы, марши без масок.

Независимые наблюдатели и активисты опубликовали списки арестованных, в которых указано не менее 600 имен.

Около 60 кубинцев были привлечены к уголовной ответственности за участие в демонстрациях.

Источник: УНН
Теги: ЕС, протесты, Куба
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