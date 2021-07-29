ЕС призывает Кубу освободить "произвольно задержанных" протестующих

КИЕВ. 29 июля. УНН. Европейский союз призвал Кубу освободить людей, арестованных "произвольно" во время беспрецедентных протестов против правительства в начале этого месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

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"Мы очень обеспокоены подавлением этих протестов, а также арестом протестующих и журналистов, особенно после демонстраций, состоявшихся 11 июля по всей стране, - говорится в заявлении блока из 27 стран. - Мы призываем (правительство Кубы) освободить всех произвольно задержанных демонстрантов, прислушиваться к голосам своих граждан и вступить в инклюзивный диалог по их жалобам".

Детали

11 и 12 июля тысячи кубинцев вышли на улицы, выкрикивая "Свободу", "Долой диктатуру" и "Мы голодные" в ходе крупнейших протестов со времен революции, приведшей Фиделя Кастро к власти в 1959 году.

Сотни людей были арестованы, и многим предъявлены обвинения в общественных беспорядках, вандализма и распространении эпидемии коронавируса за, якобы, марши без масок.

Независимые наблюдатели и активисты опубликовали списки арестованных, в которых указано не менее 600 имен.

Около 60 кубинцев были привлечены к уголовной ответственности за участие в демонстрациях.