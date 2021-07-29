Коронавирус в Италии: за последние сутки зафиксировано более 6 тысяч заражений, 19 погибших

КИЕВ. 29 июля. УНН. По данным Министерства здравоохранения страны, за последние 24 часа было обнаружено 6 171 случай Covid-19, хотя днем ранее - 5 696. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Детали

За последние сутки от Covid-19 погибли 19 человек, хотя вчера смертельных случаев было 15. По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа в Италии было проведено 224 790 молекулярных и антигенных мазков на коронавирус.

Вчера было протестировано 248 472 человека. Уровень позитивности составляет 2,7% по сравнению с 2,3% вчера.

Эпидемия нарастает и “фактически мы вступили в четвертую волну”, сообщили в Минздраве страны. После 15 недель спада, число жертв Covid-19 снова растет: 111 за последнюю неделю, что на 46% больше, чем по сравнению с 76 случаями за предыдущую неделю.

Во всех регионах, наблюдается процентное увеличение числа новых случаев, а в 40 провинциях заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

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