В России проверят спектакль "Современника" из-за "возможных оскорблений ветеранов"

КИЕВ. 29 июля. УНН. В России глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию “о возможных оскорблениях ветеранов” в одном из спектаклей театра “Современник”. Об этом пишет УНН со ссылкой на СК России.

Детали

Известно, что название спектакля в релизе СК не упоминается. Вероятно, речь идет о постановке “Первый хлеб”, где героиня Лии Ахеджаковой ругается матом на ветерана.

Бастрыкин заявил, что негативная реакция общественности “вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов”.

“Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны является важной составляющей деятельности СК России. В связи с этим Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты образы памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство”, — говорится в сообщении.

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Контекст

Ранее организация “Офицеры России” обратилась в Генпрокуратуру из-за спектакля “Первый хлеб”, который показывают в “Современнике”. Там утверждали, что получили обращение от ветеранов, которые пожаловались на “чрезмерное использование ненормативной лексики” и “неприкрытую пропаганду однополой любви” в спектакле.

Организация также утверждала, что в монологе Лии Ахеджаковой, которая исполняет главную роль в спектакле, якобы содержится оскорбление ветеранов.