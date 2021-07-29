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Физики открыли четыри новые частицы благодаря работе Большого адронного коллайдера

Физики открыли четыри новые частицы благодаря работе Большого адронного коллайдера

КИЕВ. 29 июля. УНН. Физики Большого адронного коллайдера открыли четыре новые частицы: Z cs (4000) +, Z cs (4220) +, X (4685) и X (4630). Новые результаты исследования помогут объяснить природу механизмов связывания тетракварк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sci-News.

Детали

Сначала считалось, что адроны могут состоять либо из двух кварков, образуя мезон в паре кварк-антикварк, или из трех кварков, образуя барион. Однако около 50 лет назад, когда кварковая модель еще создавалась, ее автор Марри Гелл-Манн предположил, что могут существовать и более сложные частицы. Такие частицы не укладывались в традиционную модель, поэтому они получили название экзотических. Экзотические частицы появляются за счет встраивания пары кварк-антикварк в структуру мезона или бариона.

Данная гипотеза в течение долгого времени оставалась только теорией, пока в 2014 году в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере ученым не удалось понаблюдать первый тетракварк. В 2015 году было объявлено об открытии пентакварка. Всего на текущий момент было открыто четыре пентакварка и около двадцати тетракварков.

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Источник: УНН
Теги: наука, физика
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