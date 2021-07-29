Физики открыли четыри новые частицы благодаря работе Большого адронного коллайдера

КИЕВ. 29 июля. УНН. Физики Большого адронного коллайдера открыли четыре новые частицы: Z cs (4000) +, Z cs (4220) +, X (4685) и X (4630). Новые результаты исследования помогут объяснить природу механизмов связывания тетракварк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sci-News.

Детали

Сначала считалось, что адроны могут состоять либо из двух кварков, образуя мезон в паре кварк-антикварк, или из трех кварков, образуя барион. Однако около 50 лет назад, когда кварковая модель еще создавалась, ее автор Марри Гелл-Манн предположил, что могут существовать и более сложные частицы. Такие частицы не укладывались в традиционную модель, поэтому они получили название экзотических. Экзотические частицы появляются за счет встраивания пары кварк-антикварк в структуру мезона или бариона.

Данная гипотеза в течение долгого времени оставалась только теорией, пока в 2014 году в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере ученым не удалось понаблюдать первый тетракварк. В 2015 году было объявлено об открытии пентакварка. Всего на текущий момент было открыто четыре пентакварка и около двадцати тетракварков.

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