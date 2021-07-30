ЕС предостерегает от посещения популярных греческих островов из-за COVID-19

КИЕВ. 29 июля. УНН. Острова Греции на юге Эгейского моря были отмечены на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний COVID-19, поездки в которые "не приветствуются" из-за роста количества коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

13 островов, включая популярные направления Греции для иностранных туристов - Миконос, Санторини и Родос, которые в совокупности привлекают миллионы людей каждое лето.

Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что Миконос и Иос, еще одно популярное туристическое направление, находятся "в одном шаге" от введения властями ограничений.

Он сказал, что ситуация также вызывает беспокойство на островах Закинф, Тинос, Лефкас, Санторини, Парос и Родос.

Дополнение

Греция, которая в значительной степени зависит от туризма, сделала ставку на продвижение островов, свободных от COVID-19, чтобы привлечь посетителей этого лета, надеясь, что восстановление международных поездок оживит сектор после худшего 2020 года.

Более 90% туристов на острова приезжают из-за рубежа.

Германия, в этом месяце включила Грецию в зону риска коронавируса, и Великобритания, где Греция находится в "янтарном" списке стран, требующих, чтобы путешественники которые возвращаются помещались на карантин.

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