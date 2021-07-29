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Израильские силы убили палестинца во время столкновений на Западном берегу

Израильские силы убили палестинца во время столкновений на Западном берегу

КИЕВ. 29 июля. УНН. Израильские войска убили палестинца в ходе столкновений, вспыхнувших в четверг во время похорон 12-летнего палестинского мальчика, застреленного днем ​​ранее солдатами, сообщило министерство здравоохранения Палестины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Свидетели говорят, что сотни палестинцев забросали камнями израильские войска при погребении у города Хеврон на оккупированном Западном берегу.

Израильские военные заявили, что войска “ответили средствами разгона беспорядков, патронами 22 калибра и боевым огнем в воздух”.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что 20-летний Шавкат Авад был ранен израильским выстрелом и скончался в больнице. По их словам, еще 12 протестующих получили ранения.

Дополнение

Палестинские официальные лица заявили, что 12-летний Мохаммад Аль Аламе был смертельно ранен в грудь израильскими войсками в среду, когда он ехал в машине со своим отцом.

Добавим

Западный берег входит в число территорий, на которых палестинцы стремятся к государственности.

Насилие там происходит с тех пор, как в 2014 году были прерваны переговоры между палестинцами и Израилем при поддержке США.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Палестина
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