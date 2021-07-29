Израильские силы убили палестинца во время столкновений на Западном берегу
КИЕВ. 29 июля. УНН. Израильские войска убили палестинца в ходе столкновений, вспыхнувших в четверг во время похорон 12-летнего палестинского мальчика, застреленного днем ранее солдатами, сообщило министерство здравоохранения Палестины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Свидетели говорят, что сотни палестинцев забросали камнями израильские войска при погребении у города Хеврон на оккупированном Западном берегу.
Израильские военные заявили, что войска “ответили средствами разгона беспорядков, патронами 22 калибра и боевым огнем в воздух”.
Министерство здравоохранения Палестины заявило, что 20-летний Шавкат Авад был ранен израильским выстрелом и скончался в больнице. По их словам, еще 12 протестующих получили ранения.
Дополнение
Палестинские официальные лица заявили, что 12-летний Мохаммад Аль Аламе был смертельно ранен в грудь израильскими войсками в среду, когда он ехал в машине со своим отцом.
Добавим
Западный берег входит в число территорий, на которых палестинцы стремятся к государственности.
Насилие там происходит с тех пор, как в 2014 году были прерваны переговоры между палестинцами и Израилем при поддержке США.